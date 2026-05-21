Кипр потерял сотни тысяч туристов из России: как остров выживает сейчас

Еще недавно Кипр был для российского туриста почти домашним курортом: короткий перелет, понятная среда, русская речь в Лимасоле и огромный пласт гостиничного бизнеса, заточенный именно под спрос из России. Однако после того, как прямые рейсы исчезли, а санкционный контроль ужесточился, остров лишился самых расточительных и частых гостей. Кем киприоты заменили россиян и как это повлияло на курортную страну — в материале «Ленты.ру».

Кто теперь отдыхает на Кипре вместо россиян

До событий 2022 года Россия была для Кипра не просто важным, а системным рынком. В 2019-м на остров приехали около 782 тысяч россиян, что соответствовало 19,7 процента всего въездного потока и делало Россию вторым по значимости направлением после Великобритании.

Даже ковид не повлиял на это: в 2021-м, несмотря на ограничения, Кипр принял почти 520 тысяч россиян, а турбизнес входил в 2022 год с расчетом на дальнейшее восстановление. Затем вступили в силу европейские авиационные ограничения, и European Travel Commission оценивала потерю одного только российского сегмента примерно в 600 миллионов евро за 2022 год.

«Российский рынок был уничтожен в одночасье, — заявил в 2022 году глава кипрской ассоциации менеджеров отелей Христос Ангелидес. — Никто не был готов к таким огромным переменам».

Казалось бы, после резкого сокращения российского турпотока, на Кипре должны были начать бить тревогу, как, например, случилось с курортами Финляндии и Чехии. Однако средиземноморский остров довольно быстро нашел замену россиянам. Прежде всего за счет Великобритании, Израиля, Польши и Германии: в 2023 году на Кипр приехали 3,85 миллиона туристов, в 2024-м — уже 4,04 миллиона, а в 2025-м — рекордные 4,53 миллиона. Таким образом, доходы от туризма, по официальной оценке, выросли с 2,99 миллиарда евро в 2023 году примерно до 3,7 миллиарда в 2025-м.

Дешевые авиабилеты и отдых круглый год

Перестройка шла не только через рекламные кампании. European Travel Commission фиксировала, что Ryanair и Wizz Air увеличивали количество рейсов на Кипр из Германии, Польши, Франции и Венгрии, что помогало новым рынкам набирать вес. К 2025 году страна заняла первое место в Европе по росту прямых перелетов к предыдущему году.

Для островной страны это, по сути, и было главным антикризисным инструментом: если нельзя вернуть старый рынок, надо сделать так, чтобы до острова проще и чаще долетали новые туристы

Еще одной проблемой была сезонность — долгое время остров ассоциировался исключительно с пляжным отдыхом. Однако власти нашли способ сделать его круглогодичным, начав рекламировать сельский, горный и удаленный туризм и сделав ставку на «аутентичные впечатления». Кроме того, Кипр начал выделять дотации на конференции и продавать себя не только как курортное направление, но и как площадку для работы, конференций и релокации.

Как россияне сейчас попадают на Кипр

Для россиян Кипр не закрылся полностью, но стал дороже, труднодоступнее и сложнее в бюрократическом плане. Прямых рейсов нет, путь в 2026 году лежит через третьи страны, а подача на кипрскую визу идет через визовые центры с биометрией и длинным горизонтом ожидания. Из Москвы до Ларнаки сейчас можно добраться с одной пересадкой — в основном через Ереван или Белград. При этом во втором случае билеты будут стоить гораздо дороже.

Так, средняя цена за перелет через Армению летом составляет около 40 тысяч рублей без багажа туда-обратно, а через Белград — от 100 тысяч рублей без багажа.

С визами все непросто. Кипр до сих пор не входит в шенген, и его национальная виза действительна только на территории республики, а не по всей шенгенской зоне. При этом обладатели действующей многократной шенгенской визы могут въезжать на Кипр без отдельной кипрской визы. Однако для этого сперва придется прилететь в страну, которая эту визу выдала, а уже затем отправиться на средиземный остров.

По данным визовых центров, ожидание национальной кипрской визы сейчас составляет около 30-45 дней, как и в случае с шенгеном. Однократная виза дает возможность пребывания в стране до 90 дней, а многократная выдается на три года. Во въезде могут отказать, если человек посещал Северный Кипр или нарушил визовые правила. В остальном — статистика выдачи виз положительная.

В 2023 году кипрская консульская сеть в России выдала 37 272 краткосрочные визы, в 2024-м — уже 44 526. Это показывает, что Кипр, в отличие от ряда шенгенских стран, не ушел в режим снижения квот для россиян.

Туроператоры отмечают, что россияне сейчас бронируют Кипр в основном самостоятельно. И спрос распределяется на разные курорты: семейный Протарас, городской и пляжный Лимасол, молодежную Айя-Напу, более размеренный Пафос и логистически удобную Ларнаку.

С 2022 года остров заполонили русские экспаты

Именно на Кипре по-прежнему остается одна из самых заметных русскоязычных диаспор в ЕС вне Балтии: по официальным миграционным данным, в середине 2025 года в стране было 40 583 гражданина России с действующими разрешениями на проживание, а в бизнес-среде фиксировалось более 10 500 компаний, созданных российскими или белорусскими владельцами.

На Кипре российских экспатов привлекает приятный климат и относительно низкая стоимость жизни по сравнению с другими странами. Кроме того, он близко расположен к европейским столицам, до которых можно долететь на лоукостерах за несколько часов.

Россиянка Ольга, жившая в Лимасоле полтора года, рассказала «Ленте.ру», что Кипр — одна из лучших стран для релокации в целом.

«Лимасол — самый русскоговорящий город на острове. Русская речь там слышится везде. Даже греки начали учить русский, чтобы проще общаться с релокантами», — делится москвичка.

По ее словам, многие семьями переезжали на Кипр еще 15-20 лет назад, а после событий 2022 года количество релокантов увеличилось.

«После того как все поехали туда работать, на Кипре открылось очень много русских мест. Этого не хватало людям. Только в Лимасоле за последние три года открылось около семи ресторанов у русских релокантов», — отметила девушка.

Она также уточнила, что многие переезжают на Кипр, потому что там много бывших русских компаний, которые дают хорошие рабочие места. «Если есть оффер от какой-то компании, то переезжать на Кипр, конечно, классно, потому что там есть солнце, море и короткая зима», — заключила девушка.

Как по туризму ударил кризис на Ближнем Востоке

Казалось, что восстановление туристической отрасли на Кипре — один из образцовых примеров, ровно до того момента, пока новый кризис не напомнил о географическом положении острова. Осенью 2023 года близость к Израилю сыграла кипрской экономике даже в плюс: после атаки ХАМАС он стал временной безопасной гаванью для части израильтян, а израильский рынок потом закрепился в роли одного из главных драйверов роста.

Но в 2026 году тот же фактор развернулся в обратную сторону: Reuters сообщило о падении бронирований на март и апрель примерно на 40 процентов и массовом спаде в краткосрочной аренде после эскалации вокруг Ирана и удара дрона по британской базе на острове.

Почему Кипр оказался втянут в ближневосточную повестку?

Кипр — третий по величине остров Средиземного моря после Сицилии и Сардинии. Он расположен южнее Турции, западнее Сирии и Ливана, севернее Египта и недалеко от Израиля. Формально это член Евросоюза, но географически остров находится в восточном Средиземноморье — регионе, который исторически связан с Левантом, Суэцким каналом, Ближним Востоком и военной логистикой.

Именно поэтому Кипр чувствует на себе любой крупный конфликт в регионе сразу по нескольким причинам. Во-первых, это бьет по авиации. Когда обостряется ситуация вокруг Израиля, Ливана, Сирии, Ирана или Красного моря, авиакомпании начинают менять маршруты, отменять рейсы, обходить опасные воздушные зоны или сокращать программы.

Во-вторых, туризм и восприятие безопасности. Даже если на самом Кипре спокойно, туристы часто смотрят на ситуацию в целом. Для многих это может быть не поводом полностью отказаться от поездки, но поводом отложить бронирование, выбрать Грецию, Испанию или Турцию, проверить страховку и рейсы.

Кроме того, на Кипре находятся две суверенные британские военные территории — Акротири и Декелия. Они были сохранены Великобританией после получения Кипром независимости в 1960 году и имеют стратегическое значение именно из-за положения острова у восточного края Средиземного моря, рядом с Ближним Востоком и Суэцким направлением. Именно их атаковал Иран после эскалации конфликта, и российские экспаты выкладывали ролики летящих над островом ракет.

При этом полного срыва сезона пока не произошло. Hermes Airports подчеркивал, что по состоянию на начало мая 2026 года ожидалось снижение пассажиропотока примерно на 9 процентов, то есть около 450 тысяч человек, но загрузка на ряде направлений уже восстанавливалась до 80-85 процентов.