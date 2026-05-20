Китай открыт, но не готов к наплыву российских туристов

Китай становится одним из самых перспективных направлений для российского туризма. После введения безвизового въезда спрос на эту страну вырос на 75%. И продолжит увеличиваться, говорят эксперты.

«Летом и осенью мы ожидаем еще около 50% плюсом», – отметил руководитель китайского направления туроператора PAC Group Денис Полушин.

Однако дефицита предложения опасаться не стоит: сегодня пакет разнообразных предложений есть в портфеле едва ли не каждого туроператора и турагента.

«Рынок уже перенасыщен. Но нужно понимать специфику Китая и правильно выбирать партнеров. Потому что дешевые предложения часто сомнительны по качеству: любое сокращение цены подразумевает ограничение перечня услуг. С другой стороны, более высокая стоимость тура должна быть чем-то обоснована – это всегда надо проверять», – рекомендует эксперт.

По его словам, одна из главных проблем китайского направления – это квалифицированные гиды. У российских туристов растет запрос на историческую информацию, а специалистов, хорошо говорящих по-русски и при этом знающих прошлое своей страны, очень мало. И стоят они, соответственно, дорого. По мнению Дениса Полушина, вопрос решится с появлением электронных гидов, но на это может уйти 5–10 лет.

Председатель совета директоров компании China Travel, генеральный директор TS tours Сергей Назаров отметил еще ряд факторов:

«Бывают перебои с гостиницами в высокий сезон. С билетами проблемы – они очень дорогие. Именно авиакомпании сейчас нивелируют спрос».

Он тоже считает, что ближайшие пару лет интерес к Китаю продолжит расти: «Потому что пока закрыты другие популярные направления, эта страна является одной из приоритетных дестинаций».