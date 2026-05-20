Как отдохнуть в Турции дешевле, чем в Сочи

Отдохнуть в турецкой Анталье во второй половине июня в отелях 4–5* все включено можно дешевле, чем в Сочи. Мы сравнили варианты размещения на 14 ночей для пары и для семьи с двумя детьми в возрасте 5 и 12 лет на платформе «Островок».

В курортной столице России выбор таких вариантов оказался небольшим. Отель City Park Hotel 4* предлагает для четырехместного размещения люкс с двумя комнатами по цене от 412 тыс. руб.; отель «Аура» – от 493 тыс.; а в Alean Family Sputnik двухкомнатный четырехместный стандарт – от 570 тыс. руб.

Путешествующие без детей могут поселиться в City Park Hotel Sochi (двухместный стандарт ) за 185 тыс. или в аналогичном номер Bridge Resort – от 428 тыс. руб.

Свободных мест в пятизвездочных отелях с системой обслуживания «все включено» найти не удалось. Но, например, семья с детьми может поселиться в двухместном президентском люксе в Mantera Resort & Congress за 1,58 млн руб. с завтраками или в апарт-отеле «Маринист» за 378 тыс. без питания.

В Анталье за эти же деньги и даже дешевле можно получить семейный люкс в Lara Barut Collection 5* (1,33 млн руб.) или в Sealife Family Resort Hotel 5* (395 тыс.) с «все включено». А в Ring Beach Hotel 5* семья с детьми может провести 2 недели на тех же условиях за 265 тыс. Стандарт на двоих в Ring Beach Hotel обойдется в 184 тыс. руб.

В четырехзведочных отелях отдых стоит еще меньше: например, в Magic Sun Hotel номер Promo для 4 гостей продается от 150 тыс. руб., для двух – 103,3 тыс. В Falcon Hotel Superior на четверых – от 408 тыс., двухместный стандарт – 234 тыс. И тоже все включено.

Но вот дорога до турецкого курорта, если покупать билеты сейчас, обойдется дороже: прямой перелет «Победой» из Москвы в Анталью и обратно 15–29 июня стоит 42 тыс. руб. на одного взрослого без багажа. А round trip на те же даты тем же перевозчиком в Сочи – 24,5 тыс. руб.