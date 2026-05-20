Туристам стало проще попасть в Абхазию

Власти Абхазии заявили о расширении транспортной доступности республики перед летним сезоном. Теперь путешественники могут попасть туда не только на автомобиле или поезде через границу по реке Псоу, но также воспользоваться авиасообщением, морскими судами и скоростной электричкой. Об этом журналистам сообщил министр туризма Абхазии Астамур Логуа.

С прошлого года для гостей появились новые варианты маршрутов. В частности, между Сириусом и Сухумом начала ходить электричка «Диоскурия». Кроме того, добраться до республики можно на «Комете» по Черному морю или авиарейсами.

Логуа подчеркнул, что республика рассчитывает привлечь больше отдыхающих не только на западное побережье, но и в восточную часть страны. Там находятся горные маршруты, пещеры, термальные источники и природные локации, которые пока менее известны массовому туристу.

Министр отметил, что основная трасса вдоль побережья находится в хорошем состоянии, однако некоторые участки еще нуждаются в ремонте. По его словам, обновление дорог поможет сделать новые направления более доступными для путешественников.

20 мая представители Минтуризма Абхазии вместе с сотрудниками «Росгранстроя» осмотрели реконструкцию автомобильного пункта пропуска «Адлер». Как пояснил советник руководителя ведомства Михаил Семенов, после модернизации пересечение границы должно стать заметно быстрее и удобнее.

Проект предусматривает разделение потоков транспорта. Для грузовиков, автобусов и легковых машин создадут отдельные зоны контроля. Также рядом оборудуют перехватывающую парковку и дополнительную техническую дорогу для строительной техники, чтобы она не мешала основному движению.

По данным «Росгранстроя», после завершения работ пропускная способность погранперехода вырастет до 80,5 тыс. человек и 14,5 тыс. автомобилей в сутки. Снизится и время проверки грузового транспорта: его рассчитывают сократить примерно до 10 минут. Первый и второй этапы реконструкции планируют завершить в первом квартале 2028 года.