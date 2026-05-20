Между Сочи и Сухумом выполнен первый в 2026 году пассажирский рейс «Кометы»

За два с половиной часа на скорости 35 узлов (коло 65 километров в час) можно добраться из Сочи до Сухума по морю. Первый в 2026 году рейс судна на подводных крыльях "Космонавт Павел Попович" запустили 15 мая.

"Скорость, потрясающие морские виды, комфорт. И главное, не надо стоять в очереди на таможне, которые случаются, когда едешь в Абхазию на автомобиле!" - делится впечатлениями один из пассажиров первого в этом году рейса "Кометы".

Это сезонное направление, которое пользуется популярностью у туристов и стабильно востребовано в период навигации, считает заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр.

- Такие перевозки позволяют перераспределять пассажиропоток, снижать нагрузку на автомобильные и железные дороги и обеспечивают более быстрое и удобное сообщение между курортными городами. В этом сезоне запланировано 35 рейсов, что сделает поездки между Сочи и Сухумом более удобными для пассажиров, - рассказал Вячеслав Бауэр.

Он также отметил, что "Комета" будет ходить два раза в неделю - по вторникам и пятницам - до октября. Конечно, при планировании путешествия необходимо учитывать погодные условия.

Цена на путешествие "на подводных крыльях" немаленькая, как, впрочем, и на любые поездки морским транспортом, который является одним из самых дорогих. Перевозчик заявляет, что билет в один конец стоит от 2800 рублей для взрослого и от 2520 рублей для детей (от трех до 12 лет) и льготных категорий граждан. Для сравнения: путешествие на электропоезде "Диоскурия" из "Сириуса" в Сухум обойдется в 333 рубля, а займет на час больше, чем на "Комете".

В рамках концепции "Все включено", которую внедряет администрация Сочи в этом турсезоне, в поездку может быть включена экскурсия, сообщается на сайте перевозчика. Таким образом, российские туристы получат возможность совершить небольшое путешествие в Абхазию и набраться впечатлений одним днем.

Маршрут обслуживается с прохождением пограничного и таможенного контроля. При себе нужно иметь документы, необходимые для пересечения государственной границы. Чтобы успеть пройти контроль, надо прибыть на морвокзал заблаговременно. Данная процедура занимает около одного часа.

Судно "Космонавт Павел Попович" рассчитано на перевозку до 120 пассажиров. На борту предусмотрены условия для комфортного размещения, включая систему кондиционирования, кресла авиационного типа и конструктивные решения, снижающие уровень вибрации.

Первый в новейшее время морской рейс Сочи - Сухум запустили в августе прошлого года. Это произошло спустя 30 лет после прекращения регулярного сообщения между Россией и Абхазией. Всего было перевезено около тысячи пассажиров.

Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Комета 120М" построили в Феодосии на судостроительном заводе "Море" под руководством завода "Вымпел" в Рыбинске. На его борту нанесено имя "Космонавт Павел Попович". Внутри судна размещен стенд с биографией и фотографиями, отражающими памятные моменты жизни летчика-космонавта СССР N 4, дважды Героя Советского Союза, пилота космического корабля "Восток-4" и командира "Союза-14" с позывным Беркут.

Кстати

РФ возобновила пропуск детей в возрасте до 14 лет в Абхазию и Южную Осетию по свидетельству о рождении. Этот порядок пересечения рос- сийской госграницы носит временный характер и сохранится до конца 2027 года.

Как рассказали в Российском союзе туриндустрии, турпоток в республику во второй половине мая вырастет на 15-30 процентов. Это как раз связано со смягчением правил пересечения границы для несовершеннолетних.