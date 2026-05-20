В Шереметьево отложили запуск биометрии на международных рейсах

Сервис посадки на самолет по биометрии на международных рейсах будет запущен позже. Об этом сообщил журналистам заместитель генерального директора по IT международного аэропорта "Шереметьево" Дмитрий Ильин на ЦИПР-2026.

"Несколько позже (будет запущена - прим.) в части прохода в чистую зону, регистрации и выхода на посадку", - сказал он, отвечая на вопрос о внедрении биометрии на международных авиарейсах.

Что касается возможности использования биометрии при проходе через пограничный контроль, аэропорт договорился с Центром биометрических технологий постараться проработать этот вопрос.

"Сейчас никаких прогнозов точно не дам, потому что это очень сложно технологически реализовать, потому что есть различные службы, различные системы, но первична безопасность. Пока мы в этом не убедимся, мы, конечно, дальше не будем идти", - отметил Ильин.

Ранее сообщалось, что сервис посадки на самолеты по биометрии в аэропортах Шереметьево и Пулково запустят с 1 июня. Он коснется авиарейсов "Аэрофлота" между Москвой и Санкт-Петербургом.