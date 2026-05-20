В Абхазии появится первый цифровой сервис для путешественников

Минтуризма Абхазии планирует в 2026 году запустить первый цифровой сервис для путешественников в формате чат-бота. Об этом сообщил глава ведомства Астамур Логуа.

По его словам, сейчас проект находится в разработке. Новый сервис должен стать единым помощником для туристов во время отдыха в Абхазии.

Через чат-бот пользователи смогут получать информацию о достопримечательностях, экскурсиях, гостиницах, ресторанах, пляжах и мероприятиях. В системе хотят разместить данные о транспорте, экстренных службах и другой полезной инфраструктуре. Власти также рассматривают возможность добавить интерактивную карту и сервис обратной связи.

В Минтуризма рассчитывают, что цифровая платформа поможет сделать отдых в республике более удобным и современным.

Абхазия остается одним из популярных зарубежных направлений у российских туристов. Ежегодно республику посещают более миллиона путешественников, включая гостей, приезжающих на однодневные экскурсии из Сочи.