Туроператоры ждут роста спроса в РФ на поездки в Китай

Туроператоры ждут дальнейшего роста спроса россиян на турпоездки в Китай после продления безвизового режима, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры ждут дальнейшего роста спроса - как на экскурсионные маршруты по материковому Китаю, так и на Хайнань. Безвиз уже сделал поездки проще и дешевле, а заодно расширил географию туров: помимо Пекина и Шанхая, туристы активнее выбирают Сычуань, Гуанчжоу, Сиань и горы Чжанцзяцзе", - говорится в сообщении.

Ранее 20 мая Китай принял решение о продлении безвизового режима с Россией до конца 2027 года. Об этом заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

В АТОР отметили, что для туррынка это важное решение: после запуска безвиза спрос на Китай заметно вырос. По данным Погранслужбы ФСБ, в 2025 году количество туристических поездок россиян в Китай увеличилось на 30,1% год к году и достигло 2 469 020 визитов. По итогам 2025 года Хайнань установил рекорд по российскому турпотоку, приняв 505,3 тыс. граждан РФ. В первом квартале 2026 года Китай принял 690 069 россиян. Это на 53,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.