Туристы из России начали экономить на отдыхе в Турции

Российские туристы на турецких курортах стали заметно внимательнее относиться к расходам. Об этом рассказали представители туристической отрасли в Анталье.

По словам участников рынка, отдыхающие все чаще заранее планируют бюджет поездки, интересуются скидками и акциями еще до вылета, а во время отпуска стараются сократить спонтанные траты.

Многие туристы предпочитают проводить больше времени в отелях с системой «все включено», чтобы меньше платить за питание и развлечения вне гостиницы. Семьи стали реже ходить в рестораны и покупать дополнительные экскурсии.

На фоне инфляции цены на популярных турецких курортах продолжают расти. По данным представителей отрасли, за год средний чек в ресторанах Антальи и Бодрума увеличился примерно на 20–30%. Сейчас ужин на двоих в заведении среднего уровня обходится в 2,5–4 тыс. лир.

Подорожали и другие туристические услуги. Аренда лежаков на некоторых пляжах стоит до 1,5 тыс. лир в день, а семейные морские экскурсии могут превышать 10 тыс. лир. Также выросли цены на напитки, такси и услуги пляжных клубов.

На этом фоне рестораны и магазины начали активнее привлекать иностранных туристов скидками и специальными предложениями в дневные часы.

Ранее представители турецкого турбизнеса прогнозировали, что в 2026 году страну могут посетить от 4,5 до 6 млн туристов из России.

