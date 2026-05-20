«Аэрофлот» увеличил перевозки между Россией и Китаем почти в полтора раза

«Аэрофлот» продолжает наращивать перевозки на китайском направлении. С января по апрель 2026 года авиакомпании группы перевезли между Россией и КНР 482 тыс. пассажиров, что на 42% больше, чем годом ранее.

Уточняется, что средняя загрузка рейсов за этот период достигла 91%.

Рост спроса сохраняется и в годовом выражении. По итогам 2025 года рейсами группы в Китай воспользовались более 1,06 млн человек, что почти на треть превышает показатели предыдущего 2024-го.

В летнем расписании «Аэрофлота» и дочерних авиакомпаний заявлены 20 маршрутов между 10 российскими и 6 китайскими городами. Полеты выполняются в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Харбин, Санью и Гонконг.

Росту турпотока способствует безвизовый режим между Россией и Китаем. Он действует с сентября прошлого года и позволяет находиться в стране до 30 дней без оформления визы. Аналогичные условия Россия предоставляет и гражданам КНР.