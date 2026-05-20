«Антитуризм» обошел по популярности Бали и Дубай

В 2026 году среди путешественников набирает популярность тренд под названием «антитуризм». Его сторонники сознательно избегают раскрученных туристических направлений, таких как Бали, Дубай, Париж или Рим, отдавая предпочтение малоизвестным и аутентичным местам.

Как отмечает EAOMedia, такой подход позволяет почувствовать себя первооткрывателем, избежать толп туристов и получить по-настоящему уникальные впечатления.

Антитуризм не означает отказ от путешествий — наоборот, энтузиасты этого направления активно ищут новые, ещё не освоенные массовым туризмом локации. Причинами популярности тренда называют усталость от переполненности популярных курортов, схожесть впечатлений и рост цен на жильё, еду и экскурсии. Кроме того, многие стремятся выделиться и не быть «как все».

Среди новых фаворитов антитуристов — страны Центральной Азии (Киргизия, Узбекистан, Таджикистан), африканские государства (Руанда, Малави, Эфиопия), балканские регионы (Албания, Северная Македония, внутренние районы Черногории), а также Бруней, Восточный Тимор, север Лаоса, Боливия, Парагвай и север Чили.

