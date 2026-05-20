Владелец судна, где произошла вспышка хантавируса, уже продает билеты на новый круиз

Нидерландская компания Oceanwide Expeditions, которой принадлежит лайнер MV Hondius (на нем произошла вспышка хантавируса), продает билеты на следующий круиз. Судно отправится в плавание 13 июня из норвежского порта Лонгйир. Семидневное путешествие пройдет по северной части архипелага Шпицберген. Стоимость билетов — от 4,1 тысячи до 18,6 тысячи евро, передает ТАСС.

Глава компании Реми Буайссе заверил, что перед выходом в рейс лайнер пройдет полную очистку и дезинфекцию по всем протоколам. При этом компания не уточняет, останется ли прежним состав экипажа.

Ранее, 18 мая, MV Hondius прибыл в порт Роттердама. Члены экипажа и сотрудники Королевского института общественного здравоохранения и окружающей среды (RIVM) сошли на берег. Власти Нидерландов подготовили для не являющихся подданными королевства 23 портативных жилых модуля, где они проведут обязательный шестинедельный карантин. Остальные (двое членов экипажа и оба сотрудника RIVM — граждане Нидерландов) будут отбывать карантин дома. Среди 23 человек — граждане Польши, Украины и Филиппин, а также один россиянин.

Всего на борту лайнера в апреле, когда он вышел из аргентинского Ушуайя, находились около 150 человек (в основном граждане Великобритании, Испании, Нидерландов и США). По данным ВОЗ, на судне было зафиксировано 10-11 случаев заражения хантавирусом, три человека умерли, один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга. После эвакуации пассажиров с Канарских островов (куда судно изначально направлялось) лайнер 11 мая отплыл в Нидерланды.