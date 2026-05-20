В Абхазии объявили сроки открытия туристического сезона

Старт запланирован на начало июня, сообщил министр туризма республики Астамур Логуа.

По его словам, сейчас продолжается подготовка к летнему сезону. Проводится санитарная очистка территорий, благоустройство пляжей, ремонт дорожной инфраструктуры и инженерных сетей, а также восстановление исторических и культурных объектов. В беседе с РИА Новости Логуа подчеркнул, что для властей важнее не сроки открытия сезона, а полная готовность туристической инфраструктуры.

Ежегодно Абхазию посещают более миллиона туристов.