РЖД могут запустить пассажирские поезда в Китай

РЖД рассматривают возможность запуска пассажирских поездов в Китай. Об этом сообщил министр транспорта Андрей Никитин.

© tourdom.ru

По его словам, речь может идти о маршрутах не из Москвы, а, в частности, из Иркутска. В настоящее время компания прорабатывает различные варианты организации перевозок.

Министр отметил, что интерес к поездкам между странами носит взаимный характер: китайские туристы активно посещают Россию, а россияне все чаще выбирают КНР для путешествий.

Он добавил, что структура спроса со стороны россиян меняется. Если раньше популярностью пользовался преимущественно пляжный отдых, в том числе на Хайнане, то теперь, на фоне безвизового режима, растет интерес к крупным городам и культурным центрам, Пекину, Шанхаю и другим направлениям.

По словам Андрея Никитина, развитие подобных проектов отражает укрепление двусторонних связей между странами.