Путешествующий по миру российский тревел-блогер побывал в Центральной Африке и описал работу местных девушек словами «час — за доллар, ночь — десятка». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге TrueStory Travel на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, в странах Африки, таких как Конго, Камерун или Габон, одиноким туристам на помощь часто приходят местные девушки, которые готовы помочь составить маршрут похода или познакомить гостя с африканским укладом жизни и традициями. Таких помощниц путешественники называют «морковки».

«Дело в том, что эти девушки выступают в роли гидов и советчиков в одном лице. Они ведут туристов через сложности в африканском быту. Как ослик следует за морковкой, так туристы следуют за этими девушками», — объяснил россиянин.

Встретить африканок, выступающих в роли гидов, можно рядом с любым отелем или даже в нем, так как они часто подрабатывают горничными. Познакомившись с сотрудницей отеля по имени Мака житель России узнал, что на рынке гостей страны могут обмануть с ценами, а в ночном клубе украсть его вещи. Поэтому «морковки» сопровождают туристов не только днем, но и ночью.

«Если турист придет в клуб с сопровождающей, то проблем не будет. Сферы влияния тут поделены строго — никто "чужого клиента" уводить не станет. Африка — не то место, где стоит рисковать из‑за пары долларов», — заключил турист.

Ранее этот же блогер посетил Венесуэлу и описал страну словами «люди находят способы выжить». Девушка, работающая в отеле, рассказала ему, что многие ее подруги продают поделки, созданные своими руками: плетут корзины, делают фигурки из соломы, вышивают национальные узоры на одежде.