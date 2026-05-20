Куда чаще всего бронируют билеты самые предусмотрительные путешественники

Больше всего ранних бронирований авиабилетов за рубеж на Новый год 2026-2027 приходится на Пхукет, Касабланку и Бангкок. Об этом говорится в исследовании сервиса "Купибилет", с которым ознакомился ТАСС.

"Абсолютный лидер среди новогодних направлений - Пхукет (Таиланд), на него пришлось 15% проданных билетов. На втором месте неожиданно оказалась Касабланка (Марокко) с 14%. Третий - Бангкок (Таиланд) с 13%", - рассказали в компании.

По данным сервиса, далее по спросу следуют: Куала-Лумпур (Малайзия) с 9%, Денпасар (Индонезия) с 8% и Найроби (Кения) с 7%. По 6% туристов отправятся в Сан-Паулу (Бразилия) и Пекин (Китай), по 5% в Хошимин (Вьетнам), Дели (Индия) и Милан (Италия). Замыкают список Занзибар (Танзания), Мале (Мальдивы) и Вена (Австрия).

"В этом году новогодний рейтинг выглядит необычно. Марокко на втором месте - это нетипично, туристы явно ищут новые впечатления и готовы рассматривать неочевидные направления. Европа почти исчезла из списка: только Милан и Вена, и те в самом конце. Люди выбирают тропики, потому что там гарантированно тепло, а цены на жилье и еду зачастую ниже европейских. При этом стоимость перелета перестала быть главным барьером. Туристы готовы лететь 15 часов и больше, лишь бы оказаться на пляже в новогоднюю ночь. Это уже устойчивый тренд", - объяснили в пресс-службе сервиса.

Согласно исследованию, средняя стоимость билета из Москвы на одного человека на Новый год составила 69 тыс. руб. Самым дорогим оказался перелет в Пекин - 130 тыс. рублей. Далее следуют: Сан-Паулу (114 тыс. рублей), Занзибар (108 тыс. рублей), Мале (104 тыс. рублей), Денпасар (76 тыс. рублей), Куала-Лумпур (66 тыс. рублей), Милан (60 тыс. рублей), Бангкок и Найроби (по 57 тыс. рублей), Пхукет (49 тыс. рублей), Касабланка (48 тыс. рублей), Хошимин (43 тыс. рублей). Дешевле всего билеты обошлись в Вену (32 тыс. рублей) и Дели (23 тыс. рублей)

Эксперты отметили, что быстрее всего из Москвы можно долететь до Касабланки, Пекина, Милана и Вены, перелет займет от восьми до 10 часов. До Пхукета, Мале и Дели придется лететь от 10 до 12 часов. Перелет до Хошимина, Найроби, Куала-Лумпура и Занзибара займет от 12 до 15 часов. Дольше всего лететь в Денпасар и Сан-Паулу, от 15 часов.