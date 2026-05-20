Последний шенгенский бастион: почему россияне штурмуют консульство Венгрии

На фоне жёстких отказов со стороны большинства стран Шенгенской зоны у российских путешественников остался, по сути, единственный надёжный вариант — Венгрия. Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев сообщил, что венгерское консульство в Екатеринбурге фиксирует лавинообразный рост спроса: жители Свердловской области и других регионов массово переориентируются на это направление. При смене власти в Будапеште (после поражения Виктора Орбана) визовая политика в отношении России не ужесточилась — дипломаты продолжают стабильную работу, а шанс на одобрение при правильно собранных документах достигает 90%.

В 2026 году ситуация с оформлением туристических виз в страны Шенгенской зоны для россиян заметно осложнилась. Евросоюз с ноября 2025 года полностью прекратил практику выдачи многократных шенгенских виз, и даже туристы с безупречной историей поездок теперь получают разрешение строго на конкретные даты. В первом квартале 2026 года количество выданных мультивиз сократилось не менее чем на 90%. Однако на этом мрачном фоне есть одно светлое пятно — Венгрия.

По словам Михаила Мальцева, возглавляющего Уральскую ассоциацию туризма, Генеральное консульство Венгрии в Екатеринбурге продолжает активно оформлять шенгенские визы, а спрос на венгерский шенген демонстрирует устойчивый рост. Интересно, что смена правящей партии в Венгрии после поражения Виктора Орбана не ухудшила визовую политику в отношении России: в этой сфере традиционно сохраняется хорошее отношение к русским туристам, а дипломаты продолжают стабильную работу.

Венгрия остаётся одним из немногих направлений, через которое россияне могут получить шенгенскую визу с минимальными рисками. Вероятность одобрения заявки при правильно собранном пакете документов достигает 90%. Консульские правила остаются стандартными для Шенгенской зоны: сбор в 2026 году составляет 90 евро для взрослых и 40–45 евро для детей от 6 до 12 лет. Главное условие венгерской стороны — полная предоплата авиабилетов и бронирования гостиницы.

По большинству других направлений ЕС туроператоры фиксируют глубокое падение спроса. Путешественники боятся собирать огромные пакеты документов из-за слишком высоких рисков получить штамп об отказе и потерять внушительные суммы на невозвратных билетах.