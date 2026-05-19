Почему россиян не напугает сокращение прямых рейсов

Российские туристы постоянно адаптируются к ограничениям воздушного сообщения, в условиях сокращения прямых рейсов многие путешественники переориентировались на Турцию, Египет, Китай, Вьетнам и Таиланд. Об этом НСН заявил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Этим летом россияне смогут улететь прямыми рейсами в 31–32 страны, что примерно на 25% меньше по сравнению с зимним сезоном, когда в расписании было доступно до 43 зарубежных направлений. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Горин выразил уверенность, что российские туристы сумеют адаптироваться к новым изменениям.

«Российский рынок, российские туристы постоянно адаптируются к текущим изменениям, в том числе связанным с ограничениями международного воздушного сообщения. Геополитические факторы, такие, как конфликт на Ближнем Востоке, закрытие рейсов в Венесуэлу, Иран, Израиль, на Кубу, приводят к корректировке полетных программ. В любом случае сокращение прямых перелетов влечет за собой изменение предложений, изменение цен, но не всегда это означает повышение цен. Стыковочные рейсы порой бывают дешевле прямых, например, на Сейшелы, как правило, так и происходит», — сказал Горин.

Собеседник НСН перечислил направления, на которые переориентировались российские путешественники.

«Каждое направление уникально. Если туристы ориентируются на какое-то направление, можно перебронироваться, что и произошло с Ближним Востоком. Пока действуют временные ограничения на организованные туристические поездки в страны Ближнего Востока, мы ждем их отмены. Естественно, туристы переориентировались на Турцию, Египет, Китай, Вьетнам, Таиланд. Есть большой объем стыковочных рейсов через Китай в третьи страны. Влияет на происходящее не только геополитика, но и провозные емкости и возможности. Сейчас мы, например, ждем возможное открытие рейсов Air Tanzania в Танзанию и на Сейшелы. Также ожидаются прямые рейсы на Тунис. Но при действующих ограничениях и ограниченности флота говорить о существенном изменении географии не приходится вообще», — добавил эксперт.

Что же касается выездного туризма предстоящим летом, по-прежнему самым популярным направлениям у россиян останется Турция, убежден Горин.

«Здесь никаких существенных изменений не происходит. На первом месте будет Турция, дальше — Египет, надеемся на Вьетнам, Таиланд и, конечно, на Китай. Немалое количество россиян — свыше 2,5 млн человек — ежегодно посещало страны Ближнего Востока. Сейчас, конечно, эта цифра очень существенно сократилась из-за отсутствия организованных туристов. Здесь больше важно открытие направления к осени», — подчеркнул собеседник НСН.

В заключение Горин указал на то, что сокращение числа прямых рейсов негативно влияет как на выездной, так и на въездной туризм.

«Когда сокращается количество прямых рейсов (в Саудовской Аравии так и не восстановились прямые рейсы), идет еще и снижение въездного туризма. А туристы из Саудовской Аравии занимали второе место по количеству поездок после граждан Китая. Здесь нужно учитывать, что эта ограниченность повлияла и на въездной туризм в том числе», — подытожил он.

Ранее главное управление гражданской авиации ОАЭ объявило о полном снятии ранее введенных ограничений и открытии воздушного пространства страны. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».