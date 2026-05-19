Появились дешевые билеты на Пхукет

Туристам, легким на подъем, предлагают бюджетно слетать на Пхукет из Москвы. Round trip на тайский остров с вылетом 21 мая из столичного Внуково и возвращением 1 июня можно взять всего за 24,4 тыс. руб. Такие варианты с перелетом на рейсах AZUR air есть в системах бронирования. В стоимость уже включен багаж 10 кг.

Альтернативный прямой рейс по этому направлению есть только у «Аэрофлота». И он продается почти втрое дороже – за 65 тыс. с ручной кладью и 70 тыс. с багажом 23 кг.

Не помогут особо сэкономить и стыковочные варианты. Перелет через китайский Чэнду их же перевозчиком Sichuan Airlines доступен за 57,4 тыс. От этой отметки начинаются предложения авиакомпаний и в соседние даты. Происхождение таких низких цен объясняется легко. Это чартерный рейс. Незадолго до вылета один из туроператоров распродает свободные кресла из своего блока. Вариант был доступен в 19:00 МСК. Фраза «остался 1 билет» близка к истине – предложение ограничено, но всё-таки не настолько.

Судя по последним сообщениям, AZUR air устранила ключевые замечания Росавиации, которые были у нее весной. Регулятор намерен провести очередную встречу с руководством авиакомпании, в ходе которой будет рассмотрен вопрос о снятии ограничения по сроку действия сертификата эксплуатанта. Сейчас он действителен до 8 июня.