Россияне назвали желанные страны для соло-путешествий

Российские туристы полюбили соло-путешествия и бросились в одиночку ездить по Азии. Об этом говорится в совместном исследовании сервиса «Островок» и компании «Тибурон», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики выяснили, что о поездке без спутников мечтает каждый четвертый россиянин — они объясняют свое желание стремлением к уединению и ярким впечатлениям. При этом Индия стала одной из самых популярных стран у соло-туристов.

«В 2026 году более 40 процентов бронирований в отелях и апартаментах Индии пришлось на одного туриста, а в Китае — каждое третье бронирование. Аналитики также отмечают рост спроса на соло-поездки по азиатским направлениям: число бронирований в странах региона выросло на 35 процентов год к году», — указывают эксперты.

Кроме того, популярны Китай и Япония — им отдают предпочтение в основном мужчины, а россиянки чаще выбирают для соло-поездок Италию, Турцию, Таиланд и Мальдивы. Из числа стран СНГ и ближнего зарубежья высоким спросом пользуются Казахстан, Армения, Абхазия и Грузия.

