Легкие на подъем туристы могут серьезно сэкономить при поездке в китайскую Санью

Если очень поторопиться, туристы, легкие на подъем, могут сэкономить до половины стоимости от тура в китайскую Санью – на одного человека отдых обойдется в 50–60 тыс. руб., даже в пятизвездочном отеле. Но решение нужно принимать прямо сейчас, а лететь послезавтра.

Самый бюджетных вариант на агрегаторах обнаружился в Sanya Hawaii Hotel 3* в бухте Дадунхай. 7 ночей с вылетом из Москвы 20 мая обойдутся в 100 тыс. руб. на двоих. Отдых в этой же гостинице в начале июня будет стоить в полтора раза дороже – 151,8 тыс. руб.

В четырехзвездочном отеле Sanya Marina Sea View, расположенном возле популярного парка Лухуэйтоу за 7 ночей – если отправиться в путешествие послезавтра, – просят 103 тыс. руб., а за 12 ночей с 25 мая – 114 тыс. руб. В начале первого летнего месяца за недельный отдых здесь придется заплатить 154 тыс. руб.

Есть выгодные предложения на конец месяца и в пятизвездочных гостиницах. Недельный тур в Grand Metropark Bay Hotel Sanya в 10 минутах ходьбы от Лухуэйтоу – 105 тыс. руб. (в июне – 157 тыс.), в Timton Fuhe – 113 тыс. руб. (в июне – 165 тыс. руб.), а в Sanya Yalong Bay Swiss & Mercure Hotels в фешенебельном районе Ялуньвань – 114 тыс. руб. (в июне – 166 тыс. руб.). До моря из этого отеля немного далековато – 700 м, зато в распоряжении туристов три бассейна с подогревом.

