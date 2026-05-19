В Сети разгорелся спор: туристку в Абхазии попросили не ходить без лифчика

В соцсетях, посвященных отдыху на Черноморском побережье, и особенно в Абхазии, идет активное обсуждение конфликта между туристкой и местной жительницей – сочинская блогер Тати во время поездки в Абхазию была удивлена замечанию по поводу своей одежды. На экскурсию в Новый Афон она надела белую майку без лифчика. Несмотря на то что она была плотной, отсутствие белья было очевидным:

© tourdom.ru

«Ко мне подошла женщина и сказала: "У нас так не ходят, наши дети не должны это видеть"».

Девушка искренне не понимает претензий, так как не считает свой лук чем-то выходящим за грань дозволенного. Более того, она утверждает, что перед выездом спросила гида, нормально ли одета для экскурсии, и никаких вопросов не возникло.

«Я не понимаю, откуда такие ограничения. Что в этом такого? У меня в голове не укладывается», – искренне говорит девушка.

Подписчики соцсетей разделились на два лагеря. Некоторые думают, что ничего осуждающего туристка не сделала. Другие настаивают на том, что определенные ограничения, хоть и не очень большие, в республике все-таки есть. И приезжие должны придерживаться традиций и уважать их. А есть и те, кто в комментариях сыплет оскорблениями, в большей степени это ники с абхазскими именами.

В целом в популярной у россиян стране отношение к одежде у туристов довольно спокойное, особенно в курортных местах – на пляжах, набережных и в туристических зонах. Шорты, сарафаны, открытые плечи, купальники здесь – это нормально и никого не удивляет.

Но есть важный местный нюанс: абхазское общество более традиционное, чем во многих российских курортных городах. Поэтому слишком откровенная одежда вне пляжа может восприниматься негативно. Речь о прогулках по городу в одном купальнике, чрезмерно прозрачной одежде или очень открытых нарядах. Особенно болезненно к этому могут отнестись в небольших населенных пунктах и люди старшего поколения.

Ранее TourDom.ru писал, что предлагают делать с оголяющимися в Дагестане туристами.