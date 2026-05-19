Россияне смогут продлевать безвиз в Таиланде еще на 30 дней

Россияне смогут оставаться в Таиланде дольше без необходимости выезжать из страны. В МИД Таиланда сообщили, что туристы смогут продлить безвизовое пребывание еще на 30 дней после оплаты специального сбора.

Стоимость составит 1,9 тыс. батов, это примерно 58 долларов. Оформить его можно в любом иммиграционном офисе до окончания срока действия безвизового штампа.

Разъяснение появилось после решения властей Таиланда сократить базовый срок безвиза для граждан более чем 90 стран с 60 до 30 дней.

В тайском МИД также уточнили, что пересекать сухопутную границу по безвизовому режиму можно будет не более двух раз в год. При въезде международными авиарейсами ограничений по количеству поездок нет, однако миграционные службы смогут развернуть туриста при подозрении на злоупотребление льготами.

Для тех, кто планирует оставаться в стране дольше месяца, власти рекомендуют заранее оформлять электронную туристическую визу.