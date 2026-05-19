Туристы рассказали об условиях перелета на борту авиакомпании Air Anka

В турагентских и туристических чатах продолжают обсуждать нового для наших отдыхающих турецкого перевозчика Air Anka. А точнее говоря, условия перелета на борту авиакомпании, на рейсах которой российские туроператоры начали формировать туры в Турцию. Редакция TourDom.ru постаралась ответить на наиболее частые вопросы.

© tourdom.ru

Многих интересуют условия в салоне и удобство во время полета:

«Мои туристы сказали, что самолеты приличные. Boeing 737, компоновка обычная – по три кресла с проходом в середине. Говорят, летали и лучше, но никакой критики по Air Anka не было. Все норм».

Позитивом делятся и сами туристы:

«Летели из Самары в Анталью – самолет хороший».

Порадовало некоторых и отношение кабинного экипажа:

«Меняться местами разрешают – у нас полсалона не на своих местах сидели».

Некоторым не понравились места с увеличенным местом для ног:

«Выкупили в аэропорту первый ряд сидений – толку ноль, ноги все равно деть некуда».

А кому-то места с большим шагом кресел достались даром:

«Попросили посадить в ряд возле аварийных мест – думали, сейчас купим, а нам в итоге дали аварийки без доплаты. Приятно».

Многих туристов интересует, есть ли возможность выбора допуслуг на рейсе. В частности, питания. В полете не кормят. Впрочем, для чартера ничего удивительного в этом нет. А вот воду дают.

Багаж еще одна популярная тема. Некоторых туристов (особенно тех, кто путешествует в одиночку) расстраивает невозможность купить допместо в аэропорту сверх тарифа. Тем, кто летает в компании, проще: если у одного пассажира не получается уложиться в лимит, то он может объединить багаж с попутчиком – это авиакомпания разрешает. Кому-то даже повезло:

«В нашем аэропорту нас пропустили с перевесом, ничего не платили».

Ранее TourDom.ru писал, что туристов пересаживают на рейсы в Анталью новой турецкой авиакомпании Air Anka.