В Монголии начали строить дорогу к границе с Россией для роста турпотока

В Монголии стартовало строительство асфальтированной дороги к погранпереходу «Ханх – Монды» на границе с Россией. Власти рассчитывают, что новый маршрут поможет увеличить поток туристов, большинство которых сейчас составляют россияне.

Речь идет о трассе длиной 180 км в аймаке Хубсугул. По данным местной администрации, ежегодно через этот погранпереход проходит более 30 тыс. человек.

Дорогу строят по международным стандартам. На маршруте появятся парковки, 33 моста, переходы для диких животных и специальные каменные дамбы для защиты природных территорий.

Регион Хубсугул считается одним из главных туристических направлений Монголии. Здесь находится одноименное озеро, которое входит в сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО. Его часто называют «младшим братом» Байкала из-за схожего происхождения и чистой пресной воды.

По оценкам местных властей, после открытия трассы поток туристов может вырасти в 2–3 раза. Кроме того, в перспективе планируют развивать единый маршрут между Байкалом и озером Хубсугул.