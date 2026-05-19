Распродажа «Победы» не порадовала туристов ценами

Лоукостер «Победа» объявил распродажу билетов со скидкой 15% на тарифы «выгодный» и «максимум». Акция действует на перелеты с 19 мая по 24 октября, а оформить билеты по сниженным ценам можно до конца дня 21 мая. Однако, как выяснил TourDom.ru, по ряду направлений более привлекательными выглядят предложения по базовому тарифу, который в новой распродаже не участвует.

Например, перелет из Москвы в Стамбул с возвращением в конце мая по тарифу «выгодный» обойдется примерно в 18 тыс. руб. В то же время билеты по «базовому» на ближайшие даты доступны за 12 тыс. руб. (5985 руб. в одну сторону). Правда, у «выгодного» есть весомое в прямом смысле слова преимущество – он включает багаж до 10 кг.

Похожая ситуация и на рейсах в Анталью. Билеты туда и обратно в конце мая по акционному тарифу стоят около 22 тыс. руб., а по базовому – 19 тыс. руб. При этом за те же 19 тыс. руб. можно приобрести перелет у Nordwind Airlines, причем уже с багажом в стоимости.

Не слишком впечатляют и акционные цены на июньские даты. Перелет из Москвы в Стамбул в середине месяца и обратно предлагается примерно за 28 тыс. руб., в Анталью – за 37 тыс. руб.

На внутренних направлениях предложения выглядят заметно интереснее. Так, путешествие из Москвы в Калининград и обратно по тарифу «выгодный» в конце мая стоит около 11 тыс. руб., в Сочи – 13 тыс. руб. Однако по базовому тарифу эти же маршруты можно найти почти вдвое дешевле – за 5 и 7 тыс. руб. соответственно.

Кроме того, на ближайшие даты у лоукостера доступны очень дешевые билеты по России и в страны СНГ. Улететь из Москвы в Санкт-Петербург или Минеральные Воды можно примерно за 2 тыс. руб., в Минск – за 3 тыс. руб. А перелет в Казань и вовсе предлагается от 1099 руб.

