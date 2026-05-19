Туризм под давлением: сколько стран сохранили авиасообщение с Россией

Согласно данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), перечень государств, доступных для прямого авиасообщения с РФ, на текущий момент ограничивается 32 странами. Эксперты отмечают, что текущая международная обстановка и санкционное давление заметно сузили выбор направлений для отдыха.

Хотя в летнем расписании значатся такие страны, как Эфиопия, КНДР, Армения, Афганистан и Израиль, большинство из них не относятся к категории направлений массового туризма. Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к отмене прямых рейсов в Бахрейн и Кувейт, а весной прекратилось прямое сообщение с Алжиром.

Тем не менее в туристической отрасли сохраняется сдержанный оптимизм. Специалисты рассчитывают на возвращение прямых перелетов на Шри-Ланку и Боракай. Также ожидается выход на российский рынок авиакомпании Air Tanzania, что может открыть путь к прямым рейсам на Сейшельские острова и Занзибар.

Параллельно с этим Минэкономразвития прогнозирует скорое снятие ограничений на реализацию туров в ряд ближневосточных стран, несмотря на то что ранее эскалация конфликтов в этом регионе уже нанесла отечественным компаниям ущерб, оцениваемый в 10 миллиардов рублей.

Напомним. что за поездку не в ту страну с шенгеном можно лишиться визы навсегда.