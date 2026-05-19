Почти все летавшие в ОАЭ российские авиакомпании хотят возобновить рейсы

Практически все авиакомпании России, которые летали в ОАЭ, хотят возобновить полеты в эту страну, заявил в ходе конференции ЦИПР глава Росавиации Дмитрий Ядров.

© Российская Газета

"Практически все российские перевозчики, летавшие в ОАЭ, рассматривают возможность возобновления рейсов в эту страну в те или иные сроки", - передает его слова ТАСС.

Авиакомпании должны самостоятельно принимать решения о возобновлении полетов в ОАЭ, уточнил глава ведомства.

Напомним, что Росавиация сняла введенные ранее ограничения на полеты в ОАЭ еще 20 апреля. Тогда же были отменены ограничения на продажу билетов на рейсы в/из Ирана.