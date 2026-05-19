Таиланд сократил срок безвизового пребывания для россиян

Правительство Таиланда сократило срок безвизового пребывания для иностранных туристов, включая россиян. Теперь находиться в стране без визы можно не 60, а 30 дней.

"Правительство пересматривает схему безвизового въезда для туристов, сокращая разрешенный срок пребывания до не более 30 дней, чтобы предотвратить злоупотребление системой со стороны иностранцев или участие в деятельности, затрагивающей национальную безопасность", - пишет газета Khaosod.

Как заявил министр иностранных дел Таиланда Сихасак Фуангкеткеоу, 60-дневный безвизовый период для туристов "может быть чрезмерным". По его словам, некоторые иностранцы не являются настоящими туристами и злоупотребляют большим безвизовым сроком.

Сейчас различные ведомства Таиланда продвигают большое количество категорий виз. Эти инициативы вводятся с "благими намерениями" (например, для иностранных экспертов), однако некоторые из мер могут выходить за рамки необходимости и должны быть пересмотрены, добавил Сихасак.