Российские туристы смогут улететь в Нью-Йорк и Токио через Казахстан

Министр транспорта Казахстана Нурлан Сауранбаев рассказал о планах запуска прямых рейсов в Японию и США. По его словам, сообщение с Токио намерены открыть в четвертом квартале 2026 года, а перелеты в Нью-Йорк – во втором квартале 2027-го.

Он также отметил, что на данный момент из Астаны выполняется 34 международных рейса. В перспективе маршрутную сеть планируется расширить: в 2027 году рассматривается запуск новых направлений, включая Лондон, Париж, Рим, Вену и ряд других городов.

Ранее в пресс-службе авиакомпании Air Astana сообщали, что запуск прямого рейса из Астаны в Токио откладывается на неопределенный срок. В качестве основной причины переноса назывался действующий визовый режим, который не благоприятствует поездкам казахстанцев в Японию.

Тема прямого авиасообщения с США обсуждается уже не первый год. Начать программу в Нью-Йорк собирались еще 7 лет назад, но постоянно откладывали запуск по разным причинам.