Прямые рейсы с Камчатки в Харбин могут запустить до конца года

Власти Камчатского края договорились о запуске прямых рейсов между Петропавловском-Камчатским и китайским Харбином. Полеты планируют открыть до конца 2026 года.

Соответствующее соглашение подписали правительство региона, авиакомпания «ИрАэро» и компания «Аэропорты регионов». Договоренности были достигнуты во время визита камчатской делегации в Китай на площадке российско-китайской межправительственной комиссии.

На первом этапе перевозчиком станет «ИрАэро». Сейчас стороны прорабатывают организационные вопросы, включая таможенные процедуры, работу наземных служб и подготовку экипажей. Предполагается, что рейсы будут выполняться раз в неделю.

Власти региона рассчитывают, что новый маршрут поможет увеличить туристический поток, упростит деловые поездки и укрепит связи Камчатки с северо-востоком Китая.

Сейчас жителям Камчатки для поездок в Китай обычно приходится летать с пересадками через Москву, Владивосток или другие города Дальнего Востока. Прямой рейс должен существенно сократить время в пути.