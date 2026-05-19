Названы страны, куда российские туристы смогут отправиться прямыми авиарейсами

Летом этого года российские туристы смогут отправиться прямыми рейсами примерно в 31-32 страны. Зимой таких направлений было 43, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

В числе таких стран Египет, Катар, Мальдивы, Оман, Саудовская Аравия, Сербия, Таиланд.

Отмечается, что из летнего расписания выпали Куба, Венесуэла, Кувейт, Бахрейн, Алжир, Сейшелы и некоторые сезонные направления.

Ранее сервис для планирования путешествий проанализировал отельные бронирования и составил рейтинг самых популярных внутренних направлений для летнего отдыха россиян в 2026 году. По данным исследования, десятку лидеров возглавляет Санкт-Петербург (17,8%). Далее следуют Москва (12,6%), Адлер (5,6%), Сочи (3,4%), Калининград (3,1%), Казань (2,9%), Эстосадок (2,4%), Нижний Новгород (2,1%), Владивосток (1,5%) и Зеленоградск (1,3%).

Перед этим была названа самая популярная страна Европы для отдыха россиян в мае. Первое место в рейтинге популярных зарубежных направлений традиционно заняла Италия. Российские туристы чаще всего выбирают Венецию, Милан, Флоренцию, Неаполь, Амальфитанское побережье, Тоскану, Сицилию, Лигурию и озеро Комо.