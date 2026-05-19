У российских туристов появится еще один способ оплатить покупки в Китае

Банк ВТБ объявил о запуске сервиса оплаты покупок по QR-коду на территории Китая для российских туристов. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, воспользоваться новой возможностью можно через мобильное приложение «ВТБ Онлайн».

Средства при оплате списываются в рублях с автоматической конвертацией в китайские юани по внутреннему курсу банка. Комиссия за проведение операций не взимается, при этом установлен лимит – не более 70 тыс. руб. за одну транзакцию.

В ВТБ отметили, что в Китае QR-платежи фактически стали основным способом расчетов: ими ежедневно пользуется подавляющее большинство жителей. При этом иностранным туристам зачастую сложно подключиться к локальным системам, поэтому банк предложил альтернативу в виде привычного сервиса через собственное приложение.

Первый заместитель президента – председатель правления ВТБ Ольга Скоробогатова подчеркнула, что новый инструмент позволяет россиянам оплачивать покупки быстро, безопасно и без дополнительных комиссий, что особенно актуально на фоне роста туристического потока между странами.

Ранее ВТБ уже внедрил аналогичный механизм оплаты в ряде других государств, включая Вьетнам, Египет, Киргизию и Таджикистан. До конца года банк намерен расширить географию сервиса до десяти стран.

Эксперты отмечают, что путешественники в целом положительно воспринимают подобные решения, однако ключевым фактором при выборе способа оплаты за рубежом остается курс конвертации, установленный банком.