Жителям Камчатки обещают прямые рейсы в Китай

Камчатская делегация съездила в Китай в рамках межправительственного визита. Цель – новые экономические и образовательные возможности для полуострова, а также запуск прямых авиарейсов между Камчаткой и Китаем.

«Обсудили вопрос возобновления прямого авиасообщения между Камчаткой и Китаем, ведём переговоры с российскими и китайскими авиакомпаниями», – сообщил губернатор края Владимир Солодов.

По его словам, спрос камчатцев на прямые авиаперелёты огромен, а ввод в эксплуатацию нового аэропорта создал необходимые условия для организации таких маршрутов.

«Путешествовать станет быстрее, удобнее и дешевле», – подчеркнул он.

Кроме того, с открытием прямого авиасообщения на обратных рейсах в регион будут привозить свежие фрукты.