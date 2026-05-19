Опубликован топ-3 самых популярных направлений у российских туристов

Согласно данным пограничной службы ФСБ России, за первый квартал 2026 года граждане РФ осуществили 396 тысяч туристических визитов в Китайскую Народную Республику. Этот показатель превышает аналогичный период 2025 года на 62,4 процента.

«В начале 2026 года Китай занял третье место среди самых популярных направлений для российских туристов, уступая только Египту и Турции», – рассказали в пресс-службе спецпредставителя президента России Бориса Титова.

Напоминаем, ранее стало известно о том, что Приморье планирует увеличить число авиарейсов в Китай до 70 в неделю.