Российским туристкам грозит тюрьма из-за оплаты товара по QR-коду в Таиланде

В Паттайе двум туристкам из России может грозить разбирательство из-за оплаты покупок по QR-коду. Деньги как будто списались, но магазин их не увидел и обратился в полицию, посчитав ситуацию возможным мошенничеством.

Женщины приобрели украшения в ювелирном салоне, оплатили их через банковское приложение, после чего получили уведомление об успешной операции и покинули магазин. Позже продавцы заявили, что деньги на счет так и не поступили. Сумма одной покупки составила около тысячи рублей, второй – порядка 23 тыс. руб.

Стоит отметить, несмотря на заявления некоторых СМИ, россиянкам не грозит автоматический запрет на выезд из страны. Такие меры, как правило, применяются только после официальных процессуальных решений со стороны правоохранительных органов или суда.

Для уголовного преследования обычно требуется доказать умысел. Если у покупателей сохранились чеки, скриншоты операции и подтверждения списания средств, это может свидетельствовать о том, что они считали оплату завершенной. В таком случае спор чаще рассматривается как финансовый или технический инцидент, а не как преднамеренная кража.

Подобные случаи могут быть связаны не только с попыткой обмана, но и с техническими сбоями или задержками обработки платежей. В Таиланде QR-оплата через систему PromptPay используется повсеместно, однако при международных переводах и оплате через иностранные банковские сервисы иногда возникают ситуации, когда приложение показывает успешную отправку средств, но перевод задерживается или не доходит до получателя.

Электронный чек или уведомление «платеж совершен» не всегда означают моментальное поступление денег продавцу. Банк покупателя может подтвердить отправку или временно зарезервировать средства еще до окончательного завершения перевода. В таких случаях у клиента остается чек и подтверждение операции, тогда как магазин еще не видит зачисления на своем счете.