Онищенко призвал россиян отказаться от путешествий в экзотические страны

Гражданам России необходимо воздержаться от поездок в экзотические страны из-за распространения лихорадки Эбола. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

— Сейчас у нас наступает сезон отпусков, и по традиции за последние два десятилетия наш народ почему-то рвется в экзотические страны. Пожалуйста, не делайте этого, — сказал Онищенко.

По его словам, вирус Эбола очень опасен и заразен, передает РИА Новости.

В Африке произошла очередная вспышка лихорадки Эбола. Всемирная организация здравоохранения уже ввела чрезвычайную ситуацию международного значения в Демократической Республике Конго и Уганде. Подробнее о том, что это за вирус, насколько он опасен, может ли добраться до России — в материале «Вечерней Москвы».

В провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго в результате вспышки вируса Эбола погибли более 80 человек. Многие жители и гости региона не следуют мерам предосторожности, пренебрегая масками и средствами для дезинфекции.