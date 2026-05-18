Турецкие власти держат под контролем цены в туристической отрасли

Власти Турции контролируют ситуацию с ценами в туристической отрасли и готовы при необходимости вмешаться, чтобы сохранить доступность отдыха для иностранных гостей. Об этом сообщил источник в правительстве республики.

По его словам, государственные структуры уделяют повышенное внимание ценовой политике на курортах и предпринимают шаги для поддержания комфортных условий пребывания туристов, включая гостей из России.

Отмечается, что профильные ведомства находятся в постоянном взаимодействии с представителями индустрии туризма и региональными властями, координируя вопросы формирования стоимости услуг в популярных туристических зонах.

Собеседник подчеркнул, что Турция сохраняет позиции одного из наиболее конкурентоспособных направлений в Средиземноморье за счет разнообразия вариантов размещения и отдыха, рассчитанных на разные категории путешественников.

Кроме того, власти страны намерены и далее поддерживать высокий уровень туристического потока, развивая инфраструктуру и повышая качество сервиса.