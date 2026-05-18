Туристы переживают, что их детей не пустят в Абхазию по свидетельству о рождении

Туристы с детьми, собирающиеся летом в Абхазию, продолжают выяснять, какие документы нужны несовершеннолетним до 14 лет для пересечения границы. Несмотря на заявления властей о сохранении прежнего порядка въезда, участники рынка и юристы говорят о правовой неопределенности.

Напомним, с 20 января вступили в силу изменения в российском законодательстве, согласно которым детям до 14 лет для поездки в Абхазию и ряд других стран необходим загранпаспорт. Однако в начале апреля российские власти сообщили, что действие прежних правил, позволяющих детям въезжать по свидетельству о рождении, продлено как минимум до конца 2027 года.

В начале мая соответствующее разъяснение появилось на сайте МИД РФ, а затем и у туристических компаний. «С 08.04.2026 до 31.12.2027 несовершеннолетние граждане Российской Федерации, не достигшие 14-летнего возраста, могут пересекать российско-абхазскую границу только на основании свидетельства о рождении с указанием принадлежности к гражданству Российской Федерации и без предоставления собственного заграничного паспорта», – говорится в них.

Тем не менее и у туристов, и у турагентов остаются вопросы. По их словам, официального норматива, который закреплял бы новый порядок, до сих пор нет. В тематических чатах обсуждают риски того, что правила могут измениться в любой момент. «Вот и я озадачилась поиском нормативного документа, который это подтвердил бы, но нет его, – пишет подписчица телеграм-канала “Крыша ТурДома”. – Все основания – апрельские новости о “достигнутых договоренностях” и сообщение МИД. По факту выпускают под честное слово, без законных на то оснований, и эта лавочка в любой момент прикроется».

Юрист Альянса туристических агентств Мария Чапиковская подтверждает: действующее законодательство действительно не содержит нормы, позволяющей выезд ребенка за границу по свидетельству о рождении. «Перечень документов, по которым возможен выезд за пределы РФ, предусмотрен законом “О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию”. В нем свидетельства нет. Для несовершеннолетнего до 14 лет подходит только загранпаспорт», – пояснила она TourDom.ru.

По словам эксперта, сообщение МИД само по себе не меняет законодательство. Вероятно, сейчас госорганы руководствуются внутренними распоряжениями, которые официально не опубликованы. Однако в случае отказа в пересечении границы туристы рискуют понести убытки. «Если ребенка не пропустят, возврат средств за тур будет производиться на общих основаниях – за вычетом фактически понесенных расходов. Суд может учесть сообщение МИД, но не обязан», – добавила Мария Чапиковская.

Впрочем, бить тревогу пока рано: по всей видимости, негласные договоренности соблюдаются – жалоб на то, что кого-то из российских детей не пустили в Абхазию по свидетельству о рождении, не поступало.

