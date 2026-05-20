Прямых рейсов за границу станет меньше на четверть

В июне число прямых рейсов из России за границу сократится на 25%. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Летом 2026 года без пересадок можно будет улететь в 31-32 страны. Это на 25% меньше, чем в зимнем расписании. Зимой 2025/26 года маршрутная сеть насчитывала до 43 стран", - отметили в ассоциации.

К июню ряд направлений исчез по причинам ограничений, связанных с ближневосточным кризисом, сезонности, топливных и геополитических факторов.

Точное количество направлений, которые будут доступны летом, зависит от восстановления перелетов в Саудовскую Аравию. Если это произойдет, то список прямых рейсов будет следующим: Беларусь, Китай, Гонконг (КНР), Грузия, Сербия, Турция, Египет, Таиланд, ОАЭ, Мальдивы, Эфиопия, Абхазия, Вьетнам, Индонезия, Оман, Марокко, Саудовская Аравия, Израиль, Иордания, Иран, Катар, Индия, Монголия, Армения, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Туркменистан, Таджикистан, КНДР.

При этом пакетные туры в Израиль, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Иран, Оман и Катар с марта этого года не продаются, напомнили в АТОР. Также путешествия в Ирак и Афганистан и раньше не пользовались популярностью у туристов из России.

"Если рассмотреть ситуацию с точки зрения пассажиропотока, а не количества доступных направлений, то россияне стали летать за границу активнее, чем годом ранее. Просто спрос сосредоточился на отдельных направлениях", - добавили в ассоциации.