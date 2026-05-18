Во Вьетнаме ждут рекордный турпоток из России в 2026 году

Только за первый квартал года Вьетнам посетило около 500 тыс. россиян. Если динамика сохранится, итоговый показатель станет рекордным за последние годы.

Чрезвычайный и Полномочный посол Вьетнама в России Данг Минь Кхой отметил, что обычно туристы из России приезжают во Вьетнам на 10–14 дней. По итогам 2025 года турпоток составил почти 600 тыс. человек, и направление продолжает быстро расти.

Во Вьетнаме также рассчитывают увеличить количество поездок в Россию. Сейчас страны обсуждают введение безвизового режима для организованных туристических групп. По словам дипломата, переговоры уже идут на межправительственном уровне.

Данг Минь Кхой подчеркнул, что развитие туризма стало одним из ключевых направлений сотрудничества между двумя странами наряду с экономикой и образованием.