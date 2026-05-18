Россия заинтересована в запуске прямого авиасообщения с Танзанией, поскольку это может существенно стимулировать туристический поток между странами. Переговоры по данному вопросу уже ведутся, а окончательное решение ожидается в ближайшие месяцы, рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

По его словам, российская сторона поддерживает инициативу авиакомпании Air Tanzania по открытию рейсов из Москвы в Дар-эс-Салам. В настоящее время стороны рассчитывают на оперативное завершение процедур, необходимых для вступления в силу обновленного соглашения о воздушном сообщении. В частности, Москва ожидает уведомления от танзанийских партнеров о финализации этого процесса.

Максим Решетников также отметил, что Россия и Танзания планируют укрепить сотрудничество в туристической сфере. В июне в Москве в рамках форума «Путешествуй!» предполагается подписание соответствующего меморандума.

Между тем в расписании аэропорта Внуково уже появились рейсы Air Tanzania по маршруту Москва – Дар-эс-Салам с промежуточной посадкой в аэропорту Абейд Амани. Изначально конечным пунктом значился Занзибар, однако впоследствии маршрут был скорректирован в сторону продления до столицы Танзании.

Первый вылет заявлен на 28 мая, однако билеты пока не поступили в продажу. Кроме того, на официальном сайте перевозчика направление Москва среди доступных маршрутов пока не отображается.