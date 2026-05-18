Китай стал третьим по популярности направлением у туристов РФ в начале года

Китай занял третье место в списке самых популярных направлений у российских туристов направлений в начале 2026 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе специального представителя президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседателя Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Бориса Титова.
Отмечается, что в последние месяцы двусторонний туристический поток между РФ и КНР "самым явственным образом оживился".
"В 2026 году бурный рост продолжился. По данным погранслужбы ФСБ России, в первом квартале (январь-март) россияне совершили 396 тысяч поездок в Китай с целью туризма. Это на 62,4% больше, чем за тот же период 2025 года. В начале 2026 года Китай занял третье место среди самых популярных направлений для российских туристов, уступая только Египту и Турции", - процитировала Титова его пресс-служба.