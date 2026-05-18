Китай упростит возврат Tax Free для российских туристов

Власти Китая объявили о новых мерах по упрощению системы Tax Free для иностранных туристов. Изменения должны стимулировать расходы путешественников внутри страны. Пакет мер по оптимизации возврата налогов при выезде из КНР подготовило министерство коммерции совместно с другими ведомствами.

Власти планируют расширить сеть магазинов Tax Free в туристических районах, торговых кварталах и на пограничных пунктах с высоким потоком иностранцев. Ускорят и саму процедуру возврата средств.

При этом с 1 июля заявки по покупкам до 10 тыс. юаней начнут проверять выборочно, а не в обязательном порядке. Для более крупных сумм полный контроль сохранится.

Также систему полностью переведут в электронный формат: таможня и операторы Tax Free смогут подтверждать чеки онлайн без бумажных документов. Помимо этого, срок выезда из страны после оформления моментального возврата налога увеличат до 28 дней.

Отдельные зоны Tax Free планируют создавать и на крупных выставках, включая Кантонскую ярмарку в Гуанчжоу.

Отметим, для россиян с сентября 2025 года действует экспериментальный безвизовый въезд сроком до 30 дней. В МИД КНР ранее заявляли, что Пекин заинтересован в росте турпотока из России.