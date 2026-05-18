Туристов напугали новостями о «массовом отлове акул» в Египте

После того как на пляже в Эль-Кусейре в минувшие выходные была обнаружена акула мако, российские СМИ заполнили новости с заголовками о том, что хищников «массово вылавливают на курортах Египта», а пляжи закрывают. Поводом для такой информационной волны стал пост телеграм-канала Shot. Свою публикацию он сопроводил кадрами как раз поимки трехметровой рыбы, о которой мы сообщали ранее. Других доказательств какой бы то ни было глобальной проблемы нет.

Судя по туристическим чатам, сообщение взволновало туристов. Вопросы про «нашествие акул» попадаются в них от тех отдыхающих, кто в ближайшее время собирается лететь на отдых:

«Вопрос тем, кто в Шарме: акулы есть? Говорят, в этом году много, прям атаковали, правда или нет?»

Не поддающиеся панике стараются отвечать на такие вопросы с юмором:

«Они всегда там были. Это их место обитания. А атакуют они обычно только очень впечатлительных дам».

Те, у кого есть близкие в турбизнесе, рвутся проверять увиденное и услышанное:

«Маман позвонила вся на панике – по ТВ показывают о массовом наплыве акул. А она как раз туда собиралась поехать – чуть не отказалась», – говорит одна из турагентов.

Несмотря на новости о массовом отлове акул, никаких новых случаев нет ни в СМИ, ни в чатах туристов. О поимке морских хищников не сообщалось ни на территории популярных у россиян курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада, ни в районе Эль-Кусейра, где была ранее обнаружена первая и единственная акула мако и усилено патрулирование.

