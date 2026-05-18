В Турции туристов начали штрафовать за поездки на «пиратском» такси

Туристов, отдыхающих на курортах Турции, предупредили о штрафах за использование нелегального такси. Как рассказал глава палаты водителей такси Аланьи Али Аккая, наказание грозит не только водителям, но и пассажирам.

Размер штрафа составляет 3,8 тыс. лир, это около 85 долларов. Причем санкции применяют как к местным жителям, так и к иностранцам.

Речь идет о так называемых пиратских такси – водителях, которые работают без лицензии и принимают заказы через мессенджеры. Обычно поездки стоят на них дешевле официальных тарифов, что и привлекает туристов.

Однако в случае конфликта или ДТП пассажир фактически остается без защиты, так как перевозка считается незаконной. По словам эксперта, полиция регулярно проводит рейды. Только за последнюю неделю в Аланье выявили восемь нелегальных машин.

Власти и представители отрасли призывают туристов пользоваться официальными сервисами и не пытаться экономить на трансферах, особенно в курортных районах.