В туристических зонах Египта начался отлов акул

В Египте начали отлавливать акул в туристических зонах, поскольку их число резко выросло с открытием сезона. Об этом в воскресенье, 17 мая, сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, акул стали чаще замечать у берегов Хургады и Шарм-эш-Шейха из-за косяков рыб, которые находятся на мелководье. В соответствии с требованиями властей, в каждом отеле теперь должен быть квалифицированный спасатель, а вдоль побережья — организовано дежурство моторных лодок. Кроме того, от персонала требуется знание навыков оказания первой помощи.

— На днях акула приплыла в туристический район Эль-Кусейр, где любят отдыхать россияне. Там на время закрыли пляжи, чтобы поймать и убить двухметровую хищницу, — говорится в материале.

В начале мая в США началось нашествие опасных для людей акул. Об этом сообщили в Fox Weather. Причина аномалии — супер-Эль-Ниньо, повышение температуры поверхности экваториальной части Тихого океана, объяснил морской биолог Крис Лоу.

В ABC News 17 мая также сообщили, что в Западной Австралии акула напала на мужчину у рифа Хорсшу в северной части острова Роттнест.