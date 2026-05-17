Пляжи на берегу Бенгальского залива в Индии превратят в турзону

Власти индийского штата Андхра-Прадеш намерены обустроить для туристов пляжи в районе Чиннаганжам, расположенном на побережье Бенгальского залива. Речь идет о малозастроенной прибрежной зоне с мангровыми зарослями и рыбацкими поселками, которую планируют превратить в новое туристическое направление, сообщает издание The Hindu.

Планируется развивать местные территории по аналогии с популярными туристическими зонами Сурьяланка и Чирала – построить там гостиницы, кафе, дороги, базовые сервисы для отдыха. Для этого будет подготовлен комплексный проект благоустройства.

Сейчас курорты в Андхра-Прадеш посещают, в основном, жители Индии. Например, в Сурьяланка турпоток составляет примерно 1–1,5 млн человек в год. Создание новой туристической зоны, по замыслу властей, должно увеличить этот показатель и привлечь в том числе иностранцев.

Отдельное внимание планируется уделить созданию рабочих мест и поддержке малого бизнеса. Власти рассматривают возможность предоставления кредитов местным жителям для открытия небольших предприятий, оказывающих услуги туристам.

