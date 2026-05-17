Россияне пожаловались на обман в визовом центре США в Казахстане

В соцсетях появилась информация о якобы недобросовестной деятельности визового центра Visa Support в Казахстане. Россияне пожаловались на обман при попытке получить разрешение на въезд в США. Схема по выманиванию денег у знаменитостей и раскрученных блогеров действовала более трех лет, в результате чего пострадали свыше трех десятков человек.

© tourdom.ru

С прошлого года россияне могут подавать документы на визу в США только в американских дипведомствах в Астане или Варшаве. На сайте казахстанского центра соискателям обещали помощь экс-консулов, что «сильно повышает шансы на успех». Заявлялось о получении туристических и деловых виз в течение 10 дней.

Клиенты центра из России утверждают, что после обращения им предлагали доплатить за то, чтобы «увеличить шансы». В итоге некоторые отдали по 150 тыс. руб., а результат оказался нулевым. По данным Shot, один из сотрудников центра выступал в роли «экс-консула», обещая готовность визы в ближайшее время. Так продолжалось несколько месяцев, пока заявителю не сообщали: дескать, пришел отказ. Требование вернуть деньги «за помощь» при этом игнорировали. Общая сумма ущерба якобы составляет около 5 млн руб.

В пабликах действительно можно найти негативные отзывы о работе Visa Support.

«Надеюсь после инфоповода работников посадят, сам хотел по такой схеме подать через пару лет», – написал один из пользователей соцсети.

Другие же высказали сомнение в обвинениях против сервисного центра, напомнив, что в его задачу входит лишь помощь в подготовке пакета документов и проведения в данном случае интервью в дипведомстве. И напомнили: деньги за услуги и консульские сборы не возвращаются при отказах.

В комментариях также удивились, почему подобных обманутых заявителей по телевизору нередко называют «доверчивые граждане». Являясь посредником между клиентом и консульством, ВЦ никакого отношения к выдаче виз и их аннулированию не имеет.

«Читайте мелкий шрифт перед тем, как посылать деньги», – рекомендуют бывалые туристы.

Редакция отправила запрос в визовый центр с просьбой прокомментировать ситуацию.

Ранее TourDom.ru писал, что подписчики тг-канала «Крыша «ТурДома» назвали процесс одобрения разрешений на въезд в США похожим на лотерею.