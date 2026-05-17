Российские туристы меняют Европу на Тунис

Туроператоры заметили рост интереса к турам в Тунис. В частности, как рассказал «ТурДому» президент Xpress Travel (ООО «Гранд Экспресс» и ООО «Экспресс Турc». – Ред.) Хатем Амами, в этом году увеличилось количество россиян, посещающих страну впервые. При этом многие уже бронируют туры не только на лето, но и на осень.

© tourdom.ru

Тенденцию подтверждает Алла Филимонова, генеральный представитель международной группы компаний Carthage Group в России, СНГ и Европе. Она обратила внимание, что турпоток в Тунис растет и из других стран.

«Всего в сезоне 2025-го приехали около 11 млн иностранных туристов при населении страны 12 млн. Четко прослеживалась тенденция превышения спроса над предложением. Есть все основания считать, что эта тенденция сохранится и в этом году».

До пандемии Тунис входил в топ-10 популярных направлений выездного туризма у россиян: страну ежегодно посещали более 600 тыс. россиян. В 2022 году спрос упал до 7 тыс. Но потом начал восстанавливаться. В 2025 году там побывали уже 50 тыс. россиян, что почти в 3 раза превысило показатели 2024-го.

Популярности Туниса способствует безвизовый въезд, большое количество береговых отелей и песчаные пляжи. Многие приезжают ради экскурсий в античные города, пустыню Сахара, а также чтобы пройти курс талассотерапии.

«Именно многочисленные, прекрасно сохранившиеся памятники различных эпох, начиная с пунической, вызывают интерес у туристов, ранее предпочитавших совмещать пляжный отдых и изучение истории и архитектуры, путешествуя по странам европейского Средиземноморья. Сейчас в силу определенных проблем с получением шенгенских виз, взгляд таких путешественников обратился к Тунису, так как для россиян действует безвизовый режим», – говорит Алла Филимонова.

Однако вернуться к допандемийным показателям турпотока из РФ Тунис пока не может: это связано с нехваткой перевозки. Прямые перелеты выполняет только тунисская авиакомпания Nouvelair. В рамках полетной программы 2026 года (с 19 апреля до 1 ноября) запланировано два рейса в неделю из Москвы – по средам и воскресеньям и четыре из Санкт-Петербурга. Билеты есть в свободной продаже, но в основном эти рейсы грузятся за счет продажи туров. Стоимость турпакета на двоих размещением в отелях 4* (всё включено) в Хаммамете в конце мая начинается от 87 тыс. руб.

«Цены ненамного отличаются от прошлого года, а на туры в конце мая даже выигрывают в сравнении с прошлым сезоном», – отмечает Хатем Амами.

Российские перевозчики летать в Тунис не могут из-за того, что наиболее оптимальный маршрут пролегает в воздушном пространстве Европы, закрытом из-за санкций. А облет сделал бы цену билета неконкурентоспособной.

Поэтому многие российские туристы летают в Тунис с пересадкой в Стамбуле. Например, в конце мая такой перелет (в одну сторону) можно купить за 33–68 тыс. руб. в зависимости от времени вылета и наличия багажа. От 50 до 62 тыс. стоит дорога со стыковкой в Каире.